إيسترن كومباني تشارك في بطولة الجمهورية للشركات الـ 56

بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر..

تشارك الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في بطولة الجمهورية للشركات الـ 56 بمدينة بورسعيد، التي تنطلق شعلتها يوم الثلاثاء 29 أغسطس بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية، تحت شعار "شعلة لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد"، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

ينظم البطولة الاتحاد الرياضي العام للشركات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومن المقرر أن يشهد إطلاق الشعلة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وعدد من الوزراء، وتشارك الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بأكبر بعثة في البطولة بقوام 1350 رياضي ومسؤولي أجهزة فنية بمختلف الألعاب الرياضية بالمراحل السنية العمومي، والرواد تحت 35 سنة، ورواد فوق 45 سنة، وذوي الهمم، تأتي مشاركة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في ظل سيطرتها على اللقب على مدار 20 عاما على التوالي لتصبح بطل أولمبياد الشركات.

حيث تتميز الشركة في تحقيق إنجازاتها المتعددة في المجال الرياضي بجانب نشاط الشركة الصناعي وتصدرها كأغلى علامة تجارية في افريقيا، وتميزها بالتصنيف ضمن قوائم فوربس لأقوى الشركات المصرية في الشرق الأوسط.

وعلى هامش اقتراب انطلاق فعاليات البطولة صرح هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" أن المشاركة في بطولة الجمهورية للشركات الـ 56، تأتي في ظل حرص الشركة وسعيها للاهتمام بتطوير النشاط الرياضي وتحفيز العاملين بالشركة لممارسة الرياضة، والمحافظة على الصحة العامة ايمانا بأهمية الرياضة وما لها من تأثير إيجابي على العملية الإنتاجية.

مضيفا شعوره بالفخر دوماً بما يحققه لاعبي الشركة الشرقية “ايسترن كومبانى " في بطولة الجمهورية للشركات، وحرصهم في الحفاظ على اللقب، حيث يأتي ذلك في إطار سعي الشركة لحصد المزيد من البطولات بجميع الرياضات المختلفة وأضافتها ضمن سجلها الرياضي المميز.

تأتي البطولة بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بذكري مرور خمسين عامًا علي نصر أكتوبر المجيد، ورغبة الشركة الشرقية في تشجيع العاملين على ممارسة الرياضة، ودعم حالة التنافس الرياضي الذي يعيشه المشاركون من العاملين خلال فترة تنفيذ البطولة التي تخدم قطاعًا هاماّ وحيوياّ يُمثِّلهُ المجتمع العمالي.

يذكر أن الشركة الشرقية فازت بالنسخة الـ 55 بالبطولة، لتصبح حامل اللقب للمرة العشرين على التوالي، وشارك بالبطولة أكثر من 20 ألف لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 200 شركة.



"الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.