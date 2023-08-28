رد الزعماء المسلمون بغضب على التحرك المفاجئ الذي اتخذته الحكومة الفرنسية، بحظر العباءة في المدارس الحكومية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، يعتبر الرداء الطويل الفضفاض مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالإسلام من قبل غابرييل أتال، وزير التعليم في باريس.

وتفرض فرنسا حظرا صارما على وضع العلامات الدينية في المدارس الحكومية والمباني الحكومية، لأنها تنتهك القوانين المتعلقة بالعلمانية.

القصة الكاملة لمنع ارتداء العباءات في المدارس الفرنسية



وقال أتال، عند إعلانه عن الحظر الذي يبدأ في 4 سبتمبر، في بداية العام الدراسي الجديد: "عندما تدخل إلى الفصل الدراسي، لا ينبغي أن تكون قادرًا على التعرف على ديانة التلاميذ بمجرد النظر إليهم"، مضيفاً "لقد قررت أنه لم يعد من الممكن ارتداء العباءة في المدارس.

لكن عبد الله زكري، نائب رئيس المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية، قال إن العباءة "لم تكن أبدا رمزا دينيا على أي حال".

وبدلا من ذلك، قال إن الحظر هو مثال آخر على استخدام السياسيين للزي الذي تفضله النساء والفتيات لمهاجمة نحو خمسة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا.

وقال زكري إنه "فوجئ بأن مسألة العباءة في الفصول الدراسية أصبحت ذات أولوية، في حين تشعر فرق التدريس بالقلق إزاء نقص التمويل، ونقص المعلمين، والكثير من المشاكل الأخرى في المدارس".