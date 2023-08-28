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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في هدوء واستقرار.. اختتام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

اختتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2022 – 2023، امتحانات الدور الثاني، في هدوء واستقرار، وأدى طلاب القسم العلمي، اليوم الاثنين الامتحانات في مادة الفيزياء، في حين أدى طلاب القسم الأدبي الامتحانات في مادة التاريخ، دون أية شكاوى.

وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك في أعمال الامتحانات من قطاع المعاهد الأزهرية وإدارة الامتحانات والملاحظين والمعلمين والعمال والمناطق الأزهرية، على ما بذلوه من جهود خلال العام، مؤكدا أن إخلاص العاملين بالأزهر كان له دور كبير في خروج الامتحانات في أفضل حال.

كما تقدم وكيل الأزهر بالشكر للطلاب على التزامهم بالتعليمات خلال أيام الامتحانات، مقدما الشكر لأولياء الأمور على تعبهم طوال العام، لتخريج طلاب يحملون اسم أعرق مؤسسة دينية في العالم، متمنيا التوفيق والنجاح لكل طلاب الأزهر.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت السبت 19/8/2023 ، وانتهت اليوم الاثنين الموافق 28/8/2023 ، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131 ، ومن القسم العلمي بنين 8648 ، ومن الفتيات 7807 ، بإجمالي 16455.

الثانوية الازهرية الامتحانات اللجان المعاهد الأزهر

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