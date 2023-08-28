اليابان تطالب الصين بضبط النفس.. وبكين تفرض عقوبات إضافية على طوكيو

أعلنت اليابان اليوم الإثنين استدعاء السفير الصيني في طوكيو بعد سلسلة من المكالمات الهاتفية المزعجة بشأن خطة طوكيو لتصريف المياه المعالجة في المحيط الهادئ.

وقد بدأت اليابان في تصريف المياه النووية من محطة فوكوشيما النووية يوم الخميس، وقد عانت هذه المحطة من انهيارات بعد تسونامي الذي ضربها في عام ٢٠١١.

وفي أعقاب تصريف اليابان مياهها النووية، أعرب جيران اليابان عن غضبهم الشديد من إقدامها علي مثل هذا العمل.

حيث صرحت الصين، أن طوكيو لم تثبت أن المياه آمنة وأصدرت حظرا علي جميع المنتجات المائية القادمة من اليابان. ومن جانبها، حثت الحكومة اليابانية بكين على ضمان سلامة المواطنين اليابانيين. وتحدث رئيس الوزراء الياباني أيضًا عن مكالمات هاتفية "مؤسفة" وأعمال مضايقة أخرى.

وقال فوميو كيشيدا للصحفيين "كانت هناك العديد من مكالمات المضايقات التي يعتقد أن مصدرها الصين، وحالات إلقاء الحجارة على السفارة اليابانية والمدارس اليابانية. ويجب القول إن هذه أمور مؤسفة".

وقال كيشيدا "لقد استدعينا السفير الصيني لدى اليابان اليوم وحثناه بشدة على دعوة الشعب الصيني إلى التصرف بطريقة هادئة ومسؤولة".

عقوبات صينية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين اليوم الاثنين، إن بكين قررت تأجيل زيارة وفد وفد كوميتو الياباني إلى الصين.

وأشار وانج خلال مؤتمر صحفي، أنه بعد تلقي المعلومات من السلطات المختصة، وفي ضوء الوضع الحالي للعلاقات الصينية اليابانية، اتفق الجانبان على تأجيل الزيارة.

وأضاف، أن حزب كوميتو متمسك منذ فترة طويلة بالصداقة بين الصين واليابان.

وتابع، تولي الصين أهمية كبيرة للتبادلات والحوار مع حزب كوميتو، وترغب في بذل جهود نشطة لتحسين وتطوير العلاقات الصينية اليابانية.