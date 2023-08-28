نشر أسلحة نووية .. تحركات عاجلة من روسيا لردع العدوان الغربي

قال مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، إن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس رد على العدوان الغربي.

وأكد أن العمل جاري لإعداد مفهوم أمني جديد لروسيا وبيلاروس.

وفي وقت سابق،وأكد لوكاشينكو، أن روسيا حققت أهدافها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، مضيفا، أن الرئيس الروسي لا يدفع بيلاروسيا للدخول في الحرب بأوكرانيا.

وفيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية، قال الرئيس البيلاروسي، “سنستخدم الأسلحة النووية التكتيكية في حال تعرضنا لأي عدوان”. وتابع، لن نتدخل في الحرب بأوكرانيا ما لم يعبر الأوكرانيون حدودنا، لكننا مستمرون في معاونة روسيا.

وأشار إلى أن روسيا لن تتخلى عن شبه جزيرة القرم.