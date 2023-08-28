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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المشروعات القومية بقطاع الزراعة دفعة قوية للاقتصاد الوطني

النائب طه الناظر
النائب طه الناظر

أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن هناك طفرة في قطاع الزراعة المصري طوال السنوات الماضية، وإصرار على مواصلة المشروعات القومية العملاقة بتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار النائب في تصريح صحفي له اليوم، إلى لقاء الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي، من تقدم مطرد خلال السنوات الماضية، وفي إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى الجهود الضخمة وغير المسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، وبما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتها قريباً للرقعة الزراعية، بتوجيهات ورؤى الرئيس السيسي.

وأكد نائب مستقبل وطن ، أن التوسع الرأسي سيضيف ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر.

وأوضح  النائب طه الناظرأن المشروعات العملاقة في قطاع الزراعة سواء في الدلتا الجديدة أو توشكى أو سيناء أو غيرها، يحسب للرئيس السيسي ونقلة حقيقية للاقتصاد الوطني.

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