دعوة رسمية لفرق اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية لزيارة معالم الإسكندرية

دعا محافظ الإسكندرية محمد الشريف، وفود الفرق المشاركة في تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية، لزيارة المعالم والأماكن السياحية بعروس البحر المتوسط.

وكلف الشريف -في تصريح اليوم /الاثنين/- الجهات المعنية بتوفير كامل الدعم والرعاية للوفود أثناء زيارتهم للمحافظة، مؤكدا استعداد الإسكندرية الدائم لاستقبال البطولات الدولية.

وقامت وفود الفرق المشاركة بالبطولة، اليوم، بجولة سياحية بمعالم الإسكندرية، زارت خلالها عددا من الأماكن، على رأسها مكتبة الإسكندرية، حيث أعربوا عن سعادتهم بالجولة السياحية.

ورافقهم خلال الجولة ممثلو مديرية الشباب والرياضة، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.