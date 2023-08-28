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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأموات والمقبلون على الزواج.. الرئيس التونسي يصدر تعليماته لـ"الحشاني"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 توجيهات جديدة إلى رئيس الوزراء المكلف أحمد الحشاني، خلال لقائهما في قصر الرئاسة بقرطاج.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها إن لقاء "سعيد" و "الحشاني" تناول سير عمل الحكومة خلال المدة القليلة الماضية وجدول أعمال مجلس الوزراء المقبل.

وأوضح البيان أن الرئيس التونسي أكد خلال  الاجتماع، على ضرورة تحميل المسؤولية لكل مسؤول إذا أخل بالواجبات المحمولة قانونا عليه، ففضلا عن تعطيل مقصود لعدد من المشاريع، وصل الأمر إلى حدّ رفض عقد قران أو تسليم إذن بالدفن، فلا المقبلون على الزواج سلموا، ولا الأموات الذين سيوارون التراب أذن لذويهم بمواراة جثامينهم الثرى.

وأوصى الرئيس سعيد بتحميل كل وزير المسؤولية كاملة في إنفاذ القانون وتطهير الإدارة في كل المستويات ممن تسلل إليها أو يعمل لفائدة قوى الردّة التي لا همّ لها سوى التنكيل بالمواطنين.

وخلص سعيد، في هذا السياق، إلى أن العمل اليوم لم يعد يقبل الانتظار إذ لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له.

وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس التونسي على ضرورة مواصلة العمليات المشتركة لمقاومة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة ومكافحة الترفيع المشط في الأسعار الذي لا يمكن أن يبقى دون مساءلة أو جزاء.

الأموات المقبلون على الزواج الرئيس التونسي أحمد الحشاني رئاسة الجمهورية التونسية

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