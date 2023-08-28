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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية بالحامول

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف الإدارة المدرسية «مدير ووكيل مدرسة» لإدارة الحامول التعليمية، بمقر نقابة المعلمين.

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وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، والجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.


ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

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