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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنت الحياة.. جامعة كفر الشيخ تطلق قوافل طبية شاملة بقرية الزعفران| صور

جانب من القوافل الطبية
جانب من القوافل الطبية الشاملة

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية وتوعوية إرشادية شاملة إلى قرية الزعفران والقرى المجاورة بمركز الحامول والتي تستمر لمدة 3 أيام متتالية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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 ويأتي ذلك في إطار مبادرة «أنت الحياة» والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تطلقها جامعة كفر الشيخ في القرى على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».


وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات، والدكتور صفوة شلبي مدير إدارة الجوالة، وحازم عياد من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والاسنان والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي والزراعة، وتم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي باشراف الدكتور وائل الفقي وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ والشباب المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان.

كما عقدت الجامعة ندوات تثقيفية توعوية، وحاضر فيها الدكتور طارق عطية كلية الزراعة، والدكتور رماح محمد كلية الآداب، ودارت الندوة حول تنمية روح الانتماء وأهمية المشروعات القومية وتناولت ايضا مشكلات الزواج المبكر، والاقتصاد في نفقات الزواج «الإسراف في جهاز العرائس ومشكلة الغارمات».

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على استمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجاً بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات والحاضرات التى تخدم هذه القري وتعمل على تنمية مهاراتهم.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت فى اليوم الأول إقبالاً كبيراً من الأهالي وتم أجراء الكشف الطبي على 1463 حالة من أبناء قرية الزعفران والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

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