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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لـ 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، إضافة حملات إزالة الإشغالات وحملات النظافة اليومية بالمدن والقرى، مشيراً إلى أنه تم إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، إضافة لحملات لزراعة الاشجار في الشوارع والميادين، والعناية بالحدائق العامة، وري الأشجار والزراعات.
 

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وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة التعديات الفورية، التي تمكنت من إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية،  منها فك شدة خشبية لسمل خرساني على الأرض الزراعية بقرية 47 الشراقوة جمعية الأمل علي مساحة  150م ، وإزالة فورية في المهد لـ 3 حالات الحالة الأولى عبارة عن فك شدة خشبية بغرض عمل سمل خرسانى على مساحة 120 متراً تعدي على الأرض الزراعية بناحية 45 الجدية، والحالة الثانية عبارة عن فك شدة خشبية بغرض عمل سمل خرسانى تعدٍ على الأرض الزراعية بناحية 63 الجدية على 120م، والحالة الثالثة عبارة عن فك شدة خشبية بغرض عمل سمل خرسانى تعدٍ على الأرض الزراعية  بناحية 83 الخارجين على مساحة 160م، وإزالة فورية في المهد عبارة عن فك شد خشبية معدة لعمل سمل خرسانى تعدٍ على أرض زراعية بقرية تعاون تاني على مساحة 150م، وإزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية تعدي على الأرض الزراعية بقرية القليعة عبارة عن سمل خرساني بمساحة 150 متر.

وتابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال تسليك خطوط الصرف الصحي بالقرى، والصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية والمرور على شبكات الصرف الصحى، وتغير الأغطية التالفة،  وتسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي بشوارع المدينة، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.


تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع  المدينة، لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات.

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات النظافة اليومية، وأعمال جمع القمامة، في أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى ،النظافة وتحقيق رضا المواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات، بمنطقة المساكن الشرقية، والغربية، والدائرى البحرى، ومنطقة الهضبة ، ومنطقة المقابر، ومحيط المدارس.

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