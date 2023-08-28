معرض ملابس مجاني لـ 500 أسرة في كفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن بكفر الشيخ، معرض ملابس بالمجان بقرية إسحاقة والقرى والعزبة المستفيدة قرية إسحاقة وقرية المرابعين وقرية قراجة وعزبة الشرقي وعزبة السرايا وعزبة أبو عمر وعزبة الدوار وعزبة الأخماس وعزبة الكوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي.



جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن، وعادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إنه يتم توزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، مؤكدة أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إنه تم تنظيم معرض ملابس بالمجان، لاستفادة 500 أسرة، بقرية إسحاقة، مؤكداً أن القرى والعزب المستفيدة من المعرض المجاني، قرية إسحاقة وقرية المرابعين قرية قراجه وعزبة الشرقي وعزبة السرايا وعزبة أبو عمر وعزبة الدوار وعزبة الأخماس وعزبة الكوم.