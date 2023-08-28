«الحناوي» مديراً لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قراراً بتكليف الدكتور أحمد سعد الحناوي، الأستاذ بكلية الزراعة، للعمل مديراً لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة للعام الجامعي 2023 - 2024م.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد الحناوي، كان يشغل رئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، ومن الكفاءات العلمية والإدارية المشهود لهم بالتميز في الجامعة.

وشغل «الحناوي» في نوفمبر 2013 مسئول وحدة تخطيط البرامج التدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة لمدة 5 سنوات متتالية، ثم مسئولاً عن وحدة تنفيذ البرامج التدريبية بذات المركز للعام الجامعي 2018 - 2019م، ثم نائباً لمدير المركز ومسئولاً عن وحدة البرامج التدريبية منذ سبتمبر 2019 حتى نهاية يوليو الماضي.