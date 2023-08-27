تجديد الثقة في «أبو والي» مديرا لمركز ضمان الجودة بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارا، بـ تجديد الثقة في الدكتور محمد السعيد أبو والي مديرا لمركز ضمان الجودة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد أبو والي، هو أستاذ متفرغ بكلية الزراعة، وكان يشغل من قبل منصب عميد كلية الزراعة، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومن المشهود لهم بالخبرات العلمية والإدارية المتميزة.

أهداف مركز ضمان الجودة بجامعة كفر الشيخ



يسعى المركز إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والوحدات التابعة له بما يحقق رسالة وأهداف الجامعة وذلك في النواحي الآتية:

- نشر الوعي بثقافة الجودة في كليات ووحدات الجامعة المختلفة، بما يضمن لها تحقيق قدرة تنافسية في خدماتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.



- تنمية التعامل والعلاقات التبادلية مع المؤسسات والجامعات والمراكز العلمية والبحثية والمحلية والدولية المهتمة بتطبيق معايير الجودة.



- تحقيق رضاء الأطراف المستفيدة من خدمات الجامعة من خلال الدراسات والبحوث وإقامة المؤتمرات واللقاءات العلمية.



- تفعيل سبل التعاون والتكامل بين كليات الجامعة من خلال خلق وبناء نظام عمل تعاوني وتكاملي بين كليات الجامعة.



- تفعيل عمليات التواصل الفعال وتفعيل دور المتابعة والدعم الفني بين مركز ضمان الجودة بالجامعة ووحدات ضمان الجودة بالكليات.



- وضع وتطوير آليات التعاون مع مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية وتبادل الخبرات بما يرشد الجهود ويحقق الاستفادة القصوى.



- تطوير مخرجات العملية التعليمية والبحثية والارتقاء بكفاءة وفعالية الخدمات المجتمعية والبيئية لكليات الجامعة.



- التوعية والتدريب المستمر للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة وكلياتها لمفهوم ونظم الجودة والاعتماد.



- التقويم المستمر لأنظمة ضمان الجودة الداخلية بكليات الجامعة من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمراحل عمليات التحسين المستمر للجودة، ومتابعة عمليات التقويم الذاتي بكليات الجامعة