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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بالأسماء.. حركة تنقلات وتجديد الثقة في 18 أمين كلية بجامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، القرار رقم 1241 لسنة 2023م، والذي يتضمن تكليفات جديدة وتجديد الثقة في أمناء الكليات بالجامعة للعام الجامعي 2023 /2024م.

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أسماء أمناء كليات جامعة كفر الشيخ 

تضمن القرار، تكليف محمد رفعت محمود خليل، أميناً لكلية الطب البيطري، محمد عبد السلام السبعاوي، أميناً لكلية الطب البشري، إسماعيل محمد مصطفى عبد ربه هلال، أميناً لكلية التربية النوعية، عصام حامد عبد الفتاح الموافي، أميناً لكلية التجارة، فوزي محمد محمد عبده، أميناً لكلية التربية الرياضية، أحمد خميس بدير شعيب، أميناً لكلية الحقوق.

وشمل القرار، تكليف شعبان محمد مصطفى الخطيب، أميناً لكلية الآداب، محمد فتحي رزق نجم، أميناً لكلية العلاج الطبيعي، محمد فاروق عنتر أبو العمايم، أميناً لكلية الصيدلة، أنس نبيه إبراهيم شرف الدين، أميناً لكلية التمريض، مها علي أحمد الباسوسي، أميناً لكلية طب الفم والأسنان.

كما تضمن القرار -أيضاً- تكليف محمد لطفي يوسف رشدي، أميناً لكلية الحاسبات والمعلومات، وائل أحمد عبد القوي محمد سالم، أميناً لمعهد علوم وتكنولوجيا النانو، وائل محمد صبحي أبو شعيشع، أميناً لكلية الذكاء الاصطناعي، رشدي محب أحمد الشامي، أميناً لكلية علوم الثروة السمكية والمصايد، إيمان نصيف تاوضروس بشارة، أميناً لكلية الألسن، إسماعيل أبو اليزيد إسماعيل حسن، أميناً لكلية العلوم، أشرف محمود عامر رزق، أميناً لكلية الهندسة.

الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الحاسبات والمعلومات الطب البيطري الطب البشري تكنولوجيا النانو حركة تنقلات رئيس جامعة كفر الشيخ علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا النانو كلية التجارة كلية التربية كلية الحاسبات والمعلومات كلية التمريض كلية الذكاء الاصطناعي كلية الحقوق كلية الطب البيطري كلية طب الفم كلية العلاج الطبيعي

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