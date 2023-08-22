محافظ كفر الشيخ يتفقد وحدة فحص سيارات النقل والأعمال الجارية بمحطة الرصف

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الموقع الجديد لوحدة فحص سيارات، إضافة لتفقد الموقع الجديد لمحطة الرصف الجديدة"، على رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا"، للاطلاع على الأعمال الجارية، موجهاً بسرعة الانتهاء منها، لبدء تشغيلها، لإنتاج خلطة أسفلتية، مطابقة للمواصفات القياسية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام مشروع وحدة الرصف، وعضو المكتب الفني.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه جارٍ الانتهاء من وحدة تراخيص سيارات النقل الجديدة، مشيراً أنه سيتم البدء في إنتاج الخلطة الأسفلتية بمواصفات قياسية خلال الأيام القليلة المقبلة لقرب الانتهاء من تطوير المحطة الأسفلتية " محطة الرصف"، بموقعها الجديد خارج الحيز العمراني، لتعمل بنظام إسكادا سستم، للحصول على خلطة أسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية، عقب نقلها من القنطرة البيضاء.

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