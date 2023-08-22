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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. استلام الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحي لتوزيعها على 2000 أسرة

لحوم الأضاحي
لحوم الأضاحي

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحي البلدية، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، وجرى توزيع 8 طن على 8 آلاف أسرة.

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وأشاد محافظ كفر الشيخ بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الاولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً  بسرعة توزيع وتوصيل اللحوم البلدية إلى مستحقيها.

وشهد اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وصول الدفعة الرابعة للحوم الأضاحي البلدية، لتوزيعها على المستحقين من خلال مديرية التضامن.

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