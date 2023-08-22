لإقامة مركز خدمات بريدية.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال ترميم المحطة الملكية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لترميم محطة ملك فؤاد، والاطلاع على الأعمال التي تمت في المحطة من أعمال تطوير وترميم، إضافة للتعرف على نسب التنفيذ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن محطة الملك فؤاد ستشهد إقامة مركز خدمات بريدية يخدم المنطقة المحيطة، وسيكون تابعاً لوزارة الاتصالات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل، والآثار المصرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن القيادة تولي اهتماماً كبيراً من خلال الهيئة العامة للآثار، بترميم المباني الأثرية والتاريخية للمحافظة على الطابع الحضاري والتراث للدولة المصرية وكذلك تطوير وتنمية المجتمع المصري للاستفادة من العلوم التكنولوجية الحديثة.

يذكر أن محطة قطار الملك فؤاد أو ما تعرف باسم «المحطة الملكية»، تعرضت لحالة من الإهمال على مدار أعوام طويلة، بعد أن كانت مبنى له قيمته التاريخية والأثرية، إلى أن تم مؤخرا بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المحطة.

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