عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض الأنشطة الصيفية بإدارة غرب

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض ختام الأنشطة الصيفية بمدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، لعرض الأنشطة المتنوعة والبرامج التعليمية الإبداعية والتفاعلية والثقافية، التي يتم من خلالها تقديم الدعم للطلبة لتنمية مهاراتهم العلمية والثقافية والتعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

بالمستندات.. نقابة مهندسي كفر الشيخ ترفض قرار إيقاف التوقيعات وتعلن هذه الإجراءات

حفل لتكريم المتفوقين بالشهادة الثانوية بمركز شباب منية المرشد بكفر الشيخ.. صور

وحضر الافتتاح كل من نجوى حمدي، مدير الإدارة، وياسر منير، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عبيد، وكيل الإدارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، ووائل بشتة، موجه عام التربية الرياضية، وسماح أبو شامة موجه عام رياض الأطفال، ونيفين الشافعي، موجه أول مركزي رياض الأطفال، وعايدة سلطان، موجه عام الاقتصاد المنزلي، والدكتورة إيمان ابو القاسم، موجه عام التربية النفسية، وعفاف النجار رئيس قسم الخدمات التربوية بالإدارة وجميع التوجيهات الفنية بالإدارة ومديري المدارس.

وأثني محمد عبد الله، على الجهود المبذولة من جانب الطلاب، مؤكدا على مدى أهمية توفير كافة السبل وتذليل جميع الصعاب من أجل تنشئة أجيال تستطيع أن تتصدر طليعة الشعوب.

وشهد وكيل الوزارة، عرضاً رياضياً للطالبات ومراحل تصنيع الخبز لطلاب الصفوف الأولى وأنشطة رياض الأطفال الخاصة بمدارس غرب كفر الشيخ، وتفقد حجرة التربية الفنية ومعروضات الطلاب، وأنشطة التعليم الخاص بالإدارة، وأنشطة العلوم وحجرة الصحافة والإعلام وحجرة المجال الصناعي، وحجرة الاقتصاد المنزلي وحجرة التربية النفسية وحجرة المكتبات.

وتابع وكيل الوزارة أعمال الطلاب، وأثنى على جميع المعروضات.

IMG-20230822-WA0048
IMG-20230822-WA0048
IMG-20230822-WA0046
IMG-20230822-WA0046
IMG-20230822-WA0047
IMG-20230822-WA0047
الأنشطة المتنوعة الأنشطة الصيفية الاقتصاد المنزلي الجهود المبذوله الشهادة الثانوية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المتفوقين اللواء جمال نور الدين تعليم كفر الشيخ تكريم المتفوقين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين عرضا رياضيا عضو مجلس النواب غرفة عمليات المديرية محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

الصحة: إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور EG-5.2

تحفظات على المشاركة.. الأهلي يهدد بالانسحاب من كأس النخبة بسبب الزمالك

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

مضاد حيوي يؤدي إلى الوفاة.. احذروا هذه الأدوية وتخلصوا منها فورا 

بحد أدنى 7%.. موعد زيادة المرتبات قبل صرف مستحقات أغسطس وحقيقة تبكيرها

موضوعات متعلقة

بالمستندات.. نقابة مهندسي كفر الشيخ ترفض قرار إيقاف التوقيعات وتعلن هذه الإجراءات

للاطمئنان على توافر الخدمات.. وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد استراحات الثانوية العامة

كفر الشيخ.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتصدي للتكاتك في بيلا | صور

دسوق تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية بدوري المعلومات بـ كفر الشيخ

قافلة من الأزهر تصل كفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي

محافظ كفر الشيخ: أداء 111 طالباً امتحان الرياضيات البحتة بدون شكاوى

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد «حياة كريمة».. صور

ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش وهيروين في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

استعمار جديد.. الجارديان: الدول الغنية تنصب فخًا للدول الفقيرة لسداد الديون

بيان هام من الاتحاد الإفريقي بشأن عضوية النيجر

شاهد كيف يقضي 12 ألف نزيل من أفراد العصابات يومهم بأكبر سجن أمريكي

عالم أزهري لـ متصل: لا تُبقي زوجتك على ذمتك يوما واحدا.. ما قصتها؟

اشتري في التجمع وأكتوبر والشروق| تفاصيل كراسات شروط أراضي الإسكان الجديدة.. مواقع ومساحات وأسعار

أمريكية الصنع.. روسيا تعلن تدمير سفينة حربية أوكرانية ثانية بالبحر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

طريقة تخزين المانجو بعدة طرق

شاهد.. أطول عارضة أزياء في العالم تعلن دخولها مسابقة جديدة

سر صادم.. شاب يثير الجدل بسبب عضلتين غريبتين في ذراعيه

فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ