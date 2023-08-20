حفل لتكريم المتفوقين بالشهادة الثانوية بمركز شباب منية المرشد بكفر الشيخ.. صور

نظم مركز شباب منية المرشد بمحافظة كفر الشيخ، احتفالية كبيرة لتكريم 51 طالباً وطالبة من أبناء القرية المتفوقين بالثانوية العامة والإعدادية، تنفيذاً لمبادرة المركز في دعم وتحفيز المتفوقين من النشء والشباب من أهل القرية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وثمن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مبادرة مركز الشباب لتكريم المتفوقين من الطلاب الأوائل، موجها التهنئة لهم ولأولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق.

وأكد على دور مراكز الشباب في تقديم خدماتها المجتمعية تحقيقا لرؤية وزارة الشباب والرياضة بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمه مجتمعية إلى جانب تقديم البرامج والفعاليات الرياضية والتثقيفية للنشء والشباب.

جاء الحفل بحضور النائب محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، ولفيف من مدرسي المدارس الإعدادية والثانوية بالقرية وأولياء الأمور.

أقيم حفل تكريم أوائل الطلبة بمركز شباب منية المرشد، تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب وحضور محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس وتنفيذ فريق عمل مركز الشباب.

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