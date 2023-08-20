«شباب كفر الشيخ» يشاركون في المؤتمر الأول لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ| صور

شارك أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ عن محافظة كفر الشيخ، في وقائع المؤتمر الأول لأعضاء نموذج مجلس الشيوخ الذي جاء تحت عنوان «الواقع السياسي والاقتصادي المصري.. رؤى - فرص - تحديات»، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالانتخابات الإلكترونية والمُعينين من قبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك على مدار 5 أيام بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة.

جاءت مشاركة أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ عن محافظة كفر الشيخ، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشاب والرياضة بالمحافظة، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

ومن جانبها، أكدت أميرة مصطفى رزق، عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، أن هذا المؤتمر كان ثرياً بالمُناقشات وساهم في إتاحة تجسيد دور أعضاء مجلس الشيوخ وممارسة الحوار البناء والفعال واتخاذ القرارات المهمة، فضلاً عن الإثراء العلمي والمعرفي من خلال الجلسات وورش العمل والمناقشات الجادة التي تستهدف استثمار طاقات وأفكار الشباب وهو ما تصبو إليه القيادة السياسية في عهد الجمهورية الجديدة.