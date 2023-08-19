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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للعام الثالث على التوالي.. «صيدلة كفر الشيخ» تحتفظ بمركز متقدم في تصنيف شنغهاي

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ وعميد كلية الصيدلة

أعلنت جامعة شنغهاي تصنيفها الدولي للجامعات عن عام 2023م، وحصلت كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ على المركز «201-300» على مستوى العالم والمركز الثاني بعد كلية الصيدلة جامعة القاهرة على مستوى مصر للعام الثالث على التوالي.

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ويُعد هذا الإنجاز، ثمرة الجهود المبذولة تحت رعاية الدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة وإدارة كلية الصيدلة بقيادة الدكتور رمضان أحمد الدوماني، عميد الكلية، من خلال تفعيل الخطط والآليات التي تحافظ على استدامة تميز البحث العلمي بالكلية وتوفير التمويل والدعم المالي والفني للباحثين من هيئات التمويل الوطنية ورفع كفاءة المعامل البحثية من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات البحثية.

وتوجهت إدارة كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، بقيادة الدكتور رمضان الدوماني، الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات وتدعوهم لبذل المزيد من الجهد للحفاظ على ما تحقق ورفعة اسم الكلية والجامعة بين الجامعات المصرية والدولية.

من جانبه، أكد عميد كلية الصيدلة، أنه تم توفير تمويل قدره 10 ملايين جنيه من خلال الحصول على 7 مشروعات تنافسية، وتدعم الكلية الباحثين المميزين لديها بتوفير فرص الابتعاث وتشجيع التواصل مع  الباحثين المميزين حول العالم.


وأشار «الدوماني» إلى تسمية الدكتور وجدى محمد الدهنة، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الصيدلية من ضمن أفضل 2% من الباحثين في مجال الكيمياء الطبية وحصول الدكتور تامر إبراهيم الأستاذ المساعد بذات القسم على جائزة الدولة التشجيعية، مضيفاً «وقام أعضاء هيئة التدريس بالكلية بنشر أكثر من 160 بحثاً في مجلات علمية عالية التأثير».


الجدير بالذكر أنه على الرغم من نشأة الكلية الحديثة إلا انها لاقت إشادة واسعة من المجتمع الأكاديمي والمدني لدورها البارز في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة وتخريج صيادلة مميزين على المستويين الوطني والإقليمي.

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