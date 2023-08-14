رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك متطوعي حياة كريمة توزيع المياه على العمال

شارك الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، متطوعي مؤسسة حياة كريمة، في توزيع زجاجات المياه على العمال المتواجدين بالمشاريع الإنشائية داخل الجامعة، ضمن مبادرة (سقيا) والتى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة وتستهدف توزيع زجاجات مياه على العمال في المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية خاصة في درجات الحرارة المرتفعة الفترة الحالية في جميع المحافظات؛ ويأتي ذلك دعماً من مؤسسة حياة كريمة لعمال مصر والمواطنين بمحافظات الجمهورية نظراً لارتفاع درجات الحرارة الملحوظ هذه الأيام.



ومن جانبه، حرص الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ على الاطمئنان على كافة المهندسين والعمال المتواجدين بكافة المواقع الإنشائية داخل الجامعة، مؤكداً عليهم بذل المزيد من الجهد والعطاء فى العمل.



وأشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به المهندسون والعمال للانتهاء من المشاريع المقامة فى أقرب وقت ممكن، موجهاً الشكر لمؤسسة حياة كريمة حول الجهود المبذولة فى كافة قطاعات الدولة متمنيا لهم المزيد من التوفيق.

وتابع الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، جولاته التفقدية لأعمال إنشاء الموقع العام لمستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية والتعليم الطبى وأعمال التجهيزات فى مستشفى الأورام الجامعى للوقوف على آخر مستجدات الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع فى إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية فى الجامعة.

كما تفقد أعمال إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي للوقوف على الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن أعمال الإنشاءات الجارية حالياً، تتم علي قدم وساق للانتهاء منها فى أقرب وقت، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحى والتعليمي أهمية كبيرة باعتبارهم أحد أهم الملفات التى تخدم المواطن وتحققت فى هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع.

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