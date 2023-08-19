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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ الأولى ببطولة الجمهورية للتايكوندو في جامعة حلوان

الفائزة ببطولة الجمهورية
الفائزة ببطولة الجمهورية

توجت ريماس الدسوقي بطلة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 10 سنوات، التي أقيمت على ملاعب جامعة حلوان، بعد أن تغلبت على لاعبي أندية الصيد، وادي دجلة، الأوليمبي، المصري، بورسعيد، وناصر بالفيوم، البطولة بمشاركة أكثر من 240 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الأندية الرياضية والهيئات الشبابية من كافة محافظات مصر، البطولة ينظمها الاتحاد المصري للتايكوندو تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

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وهنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ريماس الدسوقي بطلة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، مشيداً بالإنجازات الرياضية التي يحققها أبناء المشروع القومي للموهبة من أبناء المحافظة في لعبتي التايكوندو والمصارعة على المستوى المحلي والدولي، معرباً عن أمله في تحقيق مزيد من البطولات في ظل دعم القيادة السياسية لملف الرياضة المصرية ورعاية الموهوبين من النشء والشباب.


كما وجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة إلى اللاعبة وأسرة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، بقيادة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي، مشيداً بجهود الجهاز الفني للعبة التايكوندو بمطوبس، بداية من الكابتن محمود الشهاوي، مدرب المشروع وميمي الإمشيطى، مدرب مساعد، وأنس درويش إداري الفرقة، والدكتور أشرف فليفل، رئيس مجلس إدارة نادي مطوبس، مشيراً إلى حصول لاعبي المشروع القومي من أبناء تايكوندو مطوبس، على 14 ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضية في بطولة الجمهورية للبومزا التي أقيمت بالصالة المغطاة بإستاد طنطا في مطلع شهر أغسطس الجاري.

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