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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. 2695 طالباً يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، التي تنطلق غدا السبت، الموافق 19 أغسطس، وتنتهي 29 أغسطس الجاري،  من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها لجان امتحانات  الدور الثاني للثانوية العامة، وعددها 12 لجنة، يؤدي بها 2695 طالبا وطالبة، وأيضاً جاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين وذلك من خلال تجهيز 22 استراحة لاستقبالهم في الإدارات التعليمية الـ 12.
 

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تجهيز 22 استراحة للمشاركين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بكفر الشيخ


وقال اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، إنه شدد على متابعة كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة برئاسة اللواء تامر سعيد ، السكرتير العام للمحافظة ، تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية، بالتعاون مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن وجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، وتخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة مدير أمن كفر الشيخ، لتأمين اللجان، مشددًا على ضرورة وجود زائر أو زائرة الصحية أو طبيب بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات ، كما شدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز بالمرور الدوري على اللجان، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الانارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي و الإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم مراجعة جاهزية المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة، والإجراءات الاحترازية، وتم الانتهاء من تجهيز الاستراحات التي خصصتها المديرية، لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، وأنه جرى التشديد على مشرفي الاستراحات بتذليل العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة وتجهيزها بالأثاث ووسائل الراحة اللازمة والخدمات المعاونة من أجل تسهيل الأمور كافة، مؤكداً أن هناك تعاونا مشتركا بين مديرية التربية والتعليم والجهات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، ومنها الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتوفير الدعم والراحة للطلاب.

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