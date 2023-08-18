كفر الشيخ .. ضبط 15 قضية تموينية وتحرير 1987 مخالفة مرورية متنوعة

شنت مباحث التموين بكفر الشيخ، حملة أمنية بمختلف المدن والقرى؛ استهدفت ضبط الأسواق، وتحرير المخالفات التموينية المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة التي جاءت تحت إشراف اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، عن تحرير 15 قضية تموينية متنوعة، عبارة عن 3 قضايا عدم الإعلان عن أسعار، وقضية عدم حمل شهادة صحية، و3 تقارير خبز غير مطابق للمواصفات، وتقرير عدم وجود نظافة، وقضية غش غذائي، و4 قضايا بيع سجائر بسعر أزيد من السعر المقرر.

كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ، تحت إشراف اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، حملة مرورية مكبرة، استهدفت ضبط المخالفات المرورية، أسفرت عن ضبط 1987 مخالفة مرورية متنوعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.