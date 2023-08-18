تجهيز 22 استراحة للمشاركين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حالة الطوارئ، لمتابعة استراحات الثانوية العامة، لاستقبال المشاركين في أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي ستبدأ غداً، السبت، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، عقب أعمال الرش والتطهير، حرصاً على سلامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتم فرشها وتجهيزها بالكامل بكافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لمعيشة المعلمين بها خلال فترة الامتحانات.



وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمستوى الذي ظهرت عليه استراحات الثانوية العامة، وما تم توفيره من كل الاحتياجات، موجهاً بالحرص على راحة المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، والاستجابة لهم، وتوفير كل متطلبات التعقيم والتطهير.

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه جرى تجهيز 22 استراحة ثانوية عامة، منهم 11 استراحة للرجال، و11 استراحة للسيدات، بـ 11 إدارة تعليمية، وتم اختيار المدارس القريبة من اللجان ومن الأسواق، لإتاحة فرصة شراء المشارك في الامتحانات لاحتياجاته من الأسواق، كهربائية.

وأضاف عبد الله، أنه تم توفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتاجازات ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة، والأدوات المطلوبة بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين اللازمة والملاءات، وفرش بعض الأرضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الاستراحات، وغيرهم من المستلزمات، وأنه اطمأن على جاهزية وصلاحية الاستراحات لتكون على أعلى مستوى، كما توفير أسرة منفردة وهناك أسرة بدورين حسب رغبة الملاحظين والمراقبين والإداريين، كما توجد أسرّة احتياطية بالاستراحات، وموقع للألعاب.

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