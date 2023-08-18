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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مسجدين بـ 11.7 مليون جنيه في كفر الشيخ | صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

شهدت محافظة كفر الشيخ، افتتاح مسجدين جديدين، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومتابعة وإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة.

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ومن جانبه، أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، جرى افتتاح مسجدين، الأول، مسجد النصر بعزبة أبو موسى، بالمنشأة الكبرى، بإدارة أوقاف قلين، بتكلفة 6 ملايين و295 ألف جنيه، والثاني مسجد 27، بعزبة 27 الناصرية، بإدارة أوقاف بيلا، بتكلفة 5 ملايين و460 ألف جنيه، بحضور الشيخ حمدي جعفر، مدير إدارة قلين، والشيخ عبد الوهاب صالح مدير إدارة بيلا، وعدد من التنفيذيين، وعلماء الأزهر والأوقاف وجماهير غفيرة من رواد المسجد ين الكرام، وكانت الخطبة تحت عنوان "اسم الله الرحيم".

وأضاف بسيوني، أن جميع المساجد بأوقاف كفر الشيخ قد التزمت بالخطبة الموحدة، وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات ولله الحمد، سائلاً الله تعالى أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانة وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

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افتتاح المساجد افتتاح مسجدي افتتاح مسجدين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المساجد مبنى ومعنى جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عمارة بيوت الله

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