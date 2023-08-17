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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: استمرار حملات ترشيد الكهرباء وإجراءات قانونية ضد المخالفين

حملات ترشيد الكهرباء
حملات ترشيد الكهرباء

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الحملات الليلية لمجالس المدن، اليوم الخميس، والتي جاءت برئاسة رؤساء المدن، ونواب رؤساء المدن، لتنفيذ إغلاق واجهات المحلات، وإغلاق لوحات الإعلانات فى الشوارع، والطرق، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات والأنشطة.
 

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وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى متابعة مدى الالتزام بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية والمولات والكافيهات، وفصل جميع إضاءات واجهات قاعات الأفراح من الخارج،  فضلاً عن منع إضاءات المحلات وفصل جميع الوصلات غير القانونية أيا كانت نوعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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