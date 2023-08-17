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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن كفر الشيخ يتلقى 131 طلبا وشكوى من المواطنين

النائب أشرف عبد الونيس
النائب أشرف عبد الونيس

استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، 131 مواطناً للقاء النائب أشرف ممدوح عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، خلال اللقاء الذي يعقد بمقر الحزب الرئيسي بمدينة كفر الشيخ.

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وتلقى النائب أشرف ممدوح عبد الونيس 131 طلباً وشكوى، بعضها طلبات مجمعة لعدد من المواطنين، بحضور عبد الباسط الخولي الأمين المساعد للمجالس المحلية.


وقال «عبد الونيس» إن الطلبات خاصة بوزارات التربية والتعليم والأوقاف والتعليم العالي والصحة والتضامن الاجتماعي (تكافل وكرامة وذوي الهمم) والداخلية والشباب والرياضة والوحدات المحلية والمحافظة والتأمينات وهيئة الأوقاف والتنمية المحلية والمالية والشباب والرياضة ورئيس مجلس الوزراء، ونقل وندب موظفين وغيرها.

وأشار نائب الشيوخ إلى أنه تم حل أكثر من 50 شكوى أخرى في الحال عن طريق الاتصال التليفوني بالقطاعات المعنية بالمحافظة.

التضامن الاجتماعي التعليم العالي الوادى الجديد الوحدات المحلية القطاعات المعنية الشباب والرياضة الشيوخ أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ حزب مستقبل حزب مستقبل وطن عضو مجلس الشيوخ

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