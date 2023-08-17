وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الفائز بالبطولة الدولية لتنس الطاولة البارالمبية.. صور

كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أيمن الزناتي الفائز بالبطولة الدولية لتنس الطاولة البارالمبية 2023، والتي أقيمت في الرياض بالمملكة العربية السعودية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك بحضور تامر برهان، مدير مدرسة شهيد السلام الثانوية العسكرية بكفر الشيخ.

وأشاد عبد الله، بما تحقق من إنجاز موجها بضرورة الاستفادة القصوى من تلك التجربة الرائدة في صناعة أبطال، واكتشاف مواهب تستلهم العبرة، وتحذو حذو البطل أيمن الزناتي في دروب النجاح والتميز، مقدماً الشكر لأيمن على دوره في تدريب العديد والعديد من المواهب بين أروقة مدرسته.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة البحث والتنقيب عن المواهب والقدرات المتميزة من ذوي الهمم وتبنيها في كافة الألعاب مع الاستعداد التام لتقديم الدعم وتذليل كافة العقبات أمام مشروع أبطال يستطيعون رفع راية مصر خفاقة على كافة الأصعدة.

على جانب آخر، كرَّم وكيل الوزارة، منصور الشاملي الزيات، موجه المجال الصناعي، وذلك لبلوغه السن القانونية، متمنيا له حياة سعيدة هانئة في رحاب أسرته.

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