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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالقرى والمراكز، تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة، وبناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

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وكشف محافظ كفر الشيخ، عن إزالة 16 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد، بمركز كفر الشيخ والرياض وقلين ومطوبس والحامول، مشدداً باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين.

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرى مركز كفر الشيخ، وتمت إزالة حالة 4 حالات من التعديات على الأراضي الزراعية من المهد، لـ 3 حالات تعدٍ بقرية الخادمية، وحالة تعد بقرية السرايا التابعة لقرية دقميرة، وتم إيقاف الأعمال وردم حالات التعدي لحفر قواعد، وفك شدة خشبية، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح، وأيمن شلبي، وهاني الجميل، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وبسيوني عبد الفتاح، رئيس قرية الخادمية ، وناهد كمال إبراهيم، رئيس قرية دقميره، وبسيوني شهاب، رئيس قرية الحلافي، وياسر عقبة، رئيس قرية أريمون، وحضور فني الإدارة الهندسية ومندوب الجمعية الزراعية بكل قرية.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملات إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، على مساحة 450 متراً مربعاً، وذلك بقرى الفيروز، البرية التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، مؤكداً على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة بالمركز والمدينة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.


وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز قلين، وجرت إزالة حالتين بناء على أراض زراعية.

وتابع اللواء حاتم الهديبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، فك شدة أعمدة خشبية بنطاق المدينة، موجهاً باستمرار رصف أي مخالفات وتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة ومخالفات البناء.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة 1250 متراً مربعاً بقرى كوم الحجر و41 الشراقوة ، وأبو ساري، وعزبة مسيحة، و12 المنصور، وتمت إزالة الشدات الخشبية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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