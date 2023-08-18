حشيش وشابو.. ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش ومخدرات في كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز شرطة الحامول بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش والشابو المخدر، وبندقية خرطوش.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط «ر.م» 41 سنة، مقيم دائرة مركز شرطة الحامول، من ذوي المعلومات الجنائية، حيث سبق اتهامه في 3 قضايا.

وألقى رجال المباحث تحت إشراف العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، القبض على المتهم بحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش محلية الصنع عيار 12مم، و2 طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو و250 جراماً وكمية من الشابو تزن 75 جراماً، ومبلغ مالي 2000 جنيه، وهاتف محمول.

جرى تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.