عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 2250 طن مخلفات خلال حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات بكفر الشيخ

رفع القمامة
رفع القمامة

شهدت قرى ومدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية، بالتعاون مع الجهاز العام للنظافة والتجميل بالمحافظة، بالإضافة إلى تطهير الترع والمصارف حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، إضافة لمراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا في كفر الشيخ

تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ


وشنت الأجهزة التنفيذية حملات نظافة شاملة بجميع مراكز ومدن المحافظة الـ 14، شملت رفع الإشغالات، وتراكمات القمامة من جانبي الطريق وتقليم وقص الأشجار وذلك لإضفاء مظهر جمالى لائق لمداخل المدن، وتمكنت الحملات من رفع 2250 طن من المخلفات.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2250 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بـ 14 مركزاً ومدينة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكداً على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولاً بأول.

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 .

IMG-20230820-WA0027
IMG-20230820-WA0027
IMG-20230820-WA0024
IMG-20230820-WA0024
IMG-20230820-WA0025
IMG-20230820-WA0025
IMG-20230820-WA0022
IMG-20230820-WA0022
الإجراءات القانونية الحمى القلاعية والوادي المتصدع الشوارع والميادين الطرق الرئيسية الطرق والشوارع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الوادى المتصدع تراكمات القمامة جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ حملة مكبرة للنظافة حملات النظافة حملات مكبرة رؤساء مجالس المدن محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

مفاجأة.. بند مثير يمكن مجلس إدارة الزمالك المستقيل من العودة

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

موضوعات متعلقة

تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا في كفر الشيخ

ضبط 13 متهما من مروجي المخدرات وتنفيذ 3500 حكم في كفر الشيخ

مصرع طالبة صعقا داخل دورة مياه بمصيف بلطيم بكفر الشيخ.. إيه الحكاية؟

للعام الثالث على التوالي.. «صيدلة كفر الشيخ» تحتفظ بمركز متقدم في تصنيف شنغهاي

إزالة فورية لـ 9 حالات تعدٍ في المهد بـ قرى كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: أداء 353 طالبا وطالبة أولى امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

حملات متواصلة لزيادة زراعة الأشجار بالشوارع والميادين في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

حجز 3 قضايا سب وقذف مرتضى منصور لـ الخطيب للحكم

قابيل وهابيل في البحيرة.. شاب ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية بكفر الدوار

الوطن يتسع للجميع.. مفاجأت سعيدة بقائمة العفو الرئاسي الجديدة

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه.. احذر عقوبة السفر بالقطار وركوبه بدون تذكرة

سوريا تحدد سعرًا جديدًا لليرة مقابل الدولار واليورو

وول ستريت جورنال: الغرب يعدّ اتفاقا للسلام في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

حقيقة ارتفاع أسعار السكر.. رئيس الشركة: شغل تجار وبشرى للمواطنين من التموين

بديل الفسفور .. طبيبة تكشف عن فوائد العكاوي |تعرف عليها

حادثة بسيطة.. داليا البحيري تخضع للفحص الطبي بعد إصابة يدها

فيديو

تراجع 16 درجة.. مفاجأة في طقس اليوم وتحذير بهذه المناطق

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ