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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، انطلاق المرحلة الأولى من الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا، في 5 مراكز ومدن بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة أماني القرش، مدير إدارة للأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية.

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غداً.. انطلاق المرحلة الأولى من الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بكفر الشيخ


وأكدت محافظة كفر الشيخ، خلال بيان إعلامي، أنه تم التجهيز للحملة القومية للقضاء على البلهارسيا، التي من المُقرر أن تنطلق صباح اليوم، الأحد وسيتم خلال هذه الحملة إجراء مسح ميداني لـ10% من سكان ريف محافظة كفر الشيخ، لعلاج الحالات الإيجابية للبلهارسيا.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى أن المرحلة الأولى للقضاء على البلهارسيا تشمل 5 مراكز ومدن بمحافظة كفر الشيخ وهي «كفر الشيخ، ودسوق، والرياض، وفوة، وسيدي غازي»، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الدولة للقضاء على الأمراض المتوطنة، والحرص على تحسين الأوضاع الصحية للمواطنين.

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