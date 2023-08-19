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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. انطلاق المرحلة الأولى من الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تنطلق المرحلة الأولى من الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا، غداً، الأحد، في 5 مراكز ومدن بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وإشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة أماني القرش، مدير إدارة للأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

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وقالت محافظة كفر الشيخ، إنه تم التجهيز للحملة القومية للقضاء على البلهارسيا، التي من المُقرر أن تنطلق صباح غد، الأحد وسيتم خلال هذه الحملة إجراء مسح ميداني لـ10% من سكان ريف محافظة كفر الشيخ، لعلاج الحالات الإيجابية للبلهارسيا.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ،  أن المرحلة الأولى للقضاء على البلهارسيا تشمل 5 مراكز ومدن بمحافظة كفر الشيخ وهي «كفر الشيخ، ودسوق، والرياض، وفوة، وسيدي غازي»، مشيرةً إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الدولة للقضاء على الأمراض المتوطنة، والحرص على تحسين الأوضاع الصحية للمواطنين.

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