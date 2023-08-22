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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. ورشة عمل لتدريب الفتيات على تصنيع الإكسسوارات والحلي | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم ورشة العمل لتدريب الفتيات أعضاء أندية الفتاة على تصميم الإكسسوارات والحلي، بقاعة التعليم المدني بمشاركة 30 فتاة، وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.
 

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من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تعمل وفقاً لتوجهات الدولة المصرية نحو العمل على الاهتمام بتنمية مهارات الشباب، وإتاحة المجالات لهم، لإطلاق قدراتهم وتمكينهم اقتصاديا بما يتيح لهم فرص عمل كريمة ويؤهلهم لسوق العمل، بهدف تحقيق مبدأ التكامل بين النظرية والتطبيق وذلك من خلال اكتساب المتدربين كل من المعلومات النظرية والمهارات العقلية، تزامنا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.
 

يذكر أن ورشة العمل تنفذ بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات تنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة بالمحافظة، وأدار ورشة العمل أماني مصطفى.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الجمهورية الجديد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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