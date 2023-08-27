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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الشباب بكفر الشيخ تنظم دورى المعلومات الثقافي ببلطيم .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دورى المعلومات الثقافي عن كل مفاهيم الحياة النيابية ضمن فعاليات "صيف شبابنا" بمشاركة 40 عضواً من أعضاء برلمان الشباب بمراكز الشباب بمركز شباب بلطيم، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المديرية بصدد تنفيذ سلسلة من فعاليات التثقيف السياسي ضمن خطة البرامج الصيفية التى تقدمها إدارة البرلمان والتعليم المدنى على مدار شهرى أغسطس وسبتمبر لأعضاء برلمان الشباب وأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بمراكز الشباب بدأت باللقاء الحوارى بمركز شباب كفر الشيخ ندوة" إتأكد قبل ما تشير" و ندوة " مواجهة الهجرة غير الشرعية" بمطوبس و اليوم دورى ثقافى فى المعلومات العامة عن برلمان الشباب والحياة النيابية.

فى سياق متصل، أعدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ باقة متنوعة من البرامج الرياضية والفنية والثقافية خلال فترة الصيف للنشء والشباب من خلال مراكز الشباب ضمن فاعليات مبادرة" صيف شبابنا" ، نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدنى دورى المعلومات الثقافي بمركز شباب بلطيم، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية و فريق عمل الإدارة.

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إدارة البرلمان والتعليم المدني أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب التثقيف السياسى الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المعلومات العامة

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