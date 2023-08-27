معسكر صيفي لطلاب المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية بكفر الشيخ.. صور

شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المعسكر الصيفي التدريبي التنموي لطلاب المدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية، بإشراف الدكتورة مني يحيي، مستشار التربية الرياضية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

والتقى وكيل الوزارة بموجهي التربية الرياضية بحضور ياسر البرجي، مدير إدارة بلطيم التعليمية، ووائل بشته، موجه عام التربية الرياضية، وسلوى السبكي، موجه أول مركزي، ومحمد غلوش، موجه كشافة مركزي، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وموجهي الإدارات التعليمية استعداداً للعام الدراسي الجديد.



كما تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورشة عمل وحدة قياس الجودة، لمديري المدارس بمدرسة صالح الشرنوبي الرسمية للغات، التابعة لإدارة بلطيم، بحضور كل ياسر البرجي، مدير إدارة بلطيم التعليمية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

وعقدت إدارة بلطيم التعليمية (قسم قياس الجودة) ورش عمل للفئات المختلفة بالإدارة والمدارس بمشاركة (قسم المتابعة ومديري المراحل ورؤساء الأقسام والموجهين الأوائل، يأتي ذلك انطلاقا من رؤية مصر 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي كفء عادل ومستدام ومرن، يرتكز على المتعلم القادر على التفكير، والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً ويسهم أيضا في بناء الشخصية المتكاملة.

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