عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معسكر صيفي لطلاب المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المعسكر الصيفي التدريبي التنموي لطلاب المدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية، بإشراف الدكتورة مني يحيي، مستشار التربية الرياضية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تجديد الثقة في «أبو والي» مديرا لمركز ضمان الجودة بجامعة كفر الشيخ

رواد تحيا مصر.. مبادرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية بكفر الشيخ|صور

والتقى وكيل الوزارة بموجهي التربية الرياضية بحضور ياسر البرجي، مدير إدارة بلطيم التعليمية، ووائل بشته، موجه عام التربية الرياضية، وسلوى السبكي، موجه أول مركزي، ومحمد غلوش، موجه كشافة مركزي، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وموجهي الإدارات التعليمية استعداداً للعام الدراسي الجديد.


كما تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورشة عمل وحدة قياس الجودة، لمديري المدارس بمدرسة صالح الشرنوبي الرسمية للغات، التابعة لإدارة بلطيم، بحضور كل ياسر البرجي، مدير إدارة بلطيم التعليمية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.
وعقدت إدارة بلطيم التعليمية (قسم قياس الجودة) ورش عمل للفئات المختلفة بالإدارة والمدارس بمشاركة (قسم المتابعة ومديري المراحل ورؤساء الأقسام والموجهين الأوائل، يأتي ذلك انطلاقا من رؤية مصر 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي كفء عادل ومستدام ومرن، يرتكز على المتعلم القادر على التفكير، والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً ويسهم أيضا في بناء الشخصية المتكاملة.

IMG-20230827-WA0035
IMG-20230827-WA0035
IMG-20230827-WA0036
IMG-20230827-WA0036
IMG-20230827-WA0041
IMG-20230827-WA0041
IMG-20230827-WA0038
IMG-20230827-WA0038
IMG-20230827-WA0039
IMG-20230827-WA0039
إدارات التعليم التربية والتعليم اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المدارس الرياضية جامعة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

سد الفجوة في محصولين غذائيين.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

كان عايز يتجوز عليا| سيدة تقطع عضوا حساسا لزوجها.. تفاصيل مثيرة لجريمة ببني سويف

تعليق عاجل من إثيوبيا عقب استئناف مفاوضات سد النهضة

موضوعات متعلقة

تجديد تكليف طارق عبد الرحمن مديرا للمركز الدولي للموارد البشرية بجامعة كفرالشيخ

تجديد الثقة في «أبو والي» مديرا لمركز ضمان الجودة بجامعة كفر الشيخ

لتنمية المواهب.. مسابقة فنية للرسم الفوري للشباب في كفر الشيخ| صور

محافظ كفر الشيخ ووزيرا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي يشاركون في افتتاح «أيادي مصر»

جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة فى تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات لعام 2023

تعليم كفر الشيخ: 69 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

إزالة 9 حالات تعدٍ على أراض زراعية في كفر الشيخ

لمدة 4 مواسم .. غزل المحلة يضم شيكو محارب صانع ألعاب كفر الشيخ

ترشيحاتنا

خلاف ثلاثي الأبعاد وتصريحات صادمة| ماذا حدث بين نيللي كريم ومحمد رمضان وجمال العدل؟

الأرصاد السعودية تحذر 3 مناطق من طقس الغد

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

أفضل هاتف من سامسونج لمحدودي الدخل.. بمواصفات جبارة

القصة انتهت.. تعليق مثير من كلوب عن إمكانية رحيل صلاح لاتحاد جدة

بشرى سارة من منتجي الدواجن للمواطنين بشأن ثبات الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟

فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

فيديو

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ