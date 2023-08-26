رواد تحيا مصر.. مبادرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية بكفر الشيخ|صور

استقبل مركز شباب أبو طبل مبادرة «رواد تحيا مصر»، للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لها، تنظمها الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وبمشاركة أعضاء مراكز الشباب، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء جمال نور محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزاره الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماماً خاصاً بدعم وتبنى الكيانات الشبابية التي تقدم مبادرات من شأنها خدمة المجتمع المصري، وفق توجهات القيادة السياسية بوضع «ملف تمكين الشباب» على رأس أولويات الدولة المصرية، مضيفاً أن المبادرة قدمت تعريف المخلفات الإلكترونية وأنواعها وتأثيراتها الضارة على البيئة والكائنات الحية.

وأقيمت ورشة عمل المبادرة بمركز شباب أبو طبل، بإشراف منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ونانيس الناقوري، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة شريف الأسواق منسق المشروع بالمديرية، أدار اللقاء أحمد محروس، وحنان حماد ومريم فرحات أعضاء رواد تحيا مصر.