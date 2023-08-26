أستاذ بـ «طب كفر الشيخ» يطالب بتدشين حملة قومية لاكتشاف اختلال الغدة الدرقية

طالب الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، بضرورة تدشين حملة قومية لاكتشاف اختلال الغدة الدرقية.

وقال «سلامة»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: أدعو لحملة قومية لاكتشاف اختلال الغدة الدرقية بواسطة تحليل بسيط نظراً لارتفاع عدد حالات نقص إفراز الغدة الدرقية وما يصاحبه من أعراض تتشابه مع كثير من الأمراض الأخرى بما فيها الإرهاق والتوتر والكسل وضيق التنفس.



أعراض اضطراب الغدة الدرقية

يذكر أن هناك أعراض تشير إلى اضطراب الغدة الدرقية

- القلق وتقلب المزاج بسهولة وصعوبة النوم.

- فقدان الوزن حتى مع تناول الطعام بكميات أكثر من المعتاد.

-الإحساس بالتعب بسهولة، وخفقان القلب وعدم انتظام ضرباته.

- التعرق الشديد والإحساس بالحر.

- وجود رعشة في اليد.

- تورم الساقين.

- حدوث تضخم في منطقة الحلق يجعل من الصعب ابتلاع الطعام