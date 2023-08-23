رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخرج طلاب كلية العلوم .. صور

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخرج دفعة عام 2023 لطلاب كلية العلوم بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات، بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي محفوظ، عميد كلية العلوم، والدكتور رشدى العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور عبد الحميد الشاعر، وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور.



وخلال كلمته، رئيس جامعة كفر الشيخ، يسعدني ويشرفني بالإنابة عن أسرة جامعة كفر الشيخ أن نرحب بضيوف الجامعة وأولياء الأمور، فى درة التاج للجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ، موجهاً الشكر لأسرة كلية العلوم على إقامة هذا الحفل الكريم للاحتفال بتخرج دفعة جديدة لطلبة الكلية.



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة هي مفخرة الجامعات المصرية كلها، فالجامعة كل يوم يحدث فيها الجديد، وكلية العلوم من الكليات الرائدة على المستوي المحلي والاقليمي والدولي، ولكم أن تفخروا أن أبناءكم تخرجوا من كلية العلوم جامعة كفر الشيخ.



كما أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، على حرص الدولة المصرية، بالاهتمام بالتعليم باعتبارها القضية الاولي للجمهورية الجديدة، وتوفير كافة الامكانيات المتاحة لكل الخريجين لتحقيق أعلي مستوي من المهارة والمعرفة، ليصبح الخريج مناسب لسوق العمل على المستوي المحلي والاقليمي والدولي.



كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص الجامعة بالاهتمام بالأنشطة الطلابية لبناء شخصية سوية لتخريج الطلبة فى أبهي صورة تنفيذا للتوجيهات السياسية، لتوسيع مدارك الطلبة حول كيفية ملء وقت الفراغ بما يلبي مختلف حاجاتهم وينمي مهاراتهم أو خبراتهم للمساهمة في تفتح قدراتهم الإبداعية المختلفة، وترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي بما يحقق تقدم وتطور المجتمع، وتعزيز قدرات الطالب على الانسجام والتفاعل مع البيئة التي ينتمي لها.



وقد أوصي رئيس جامعة كفر الشيخ، أبناءه الطلاب بأنهم هم سفراء الجامعة للعالم والمجتمع، وأنهم أبناء أوفياء لهذا الوطن الغالي مصر، موجها الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا كل ثمين وغالٍ فى سبيل أن يصلوا بأبنائهم إلى هذا اليوم، موجهاً الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين بكلية العلوم الذين عملوا بروح الفريق من أجل تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها.

كما وجه التهنئة لأبنائه الطلاب فهم من جنوا ثمار جهدهم خلال مدة الدراسة وأوصاهم بأن يمدوا جسور التواصل بينهم لأنهم أمل الحاضر والمستقبل.



وفى نهاية كلمته، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اننا جميعاً اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الاداري والطلاب الخريجين وأسرهم، نقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل رفعة وتقدم وطننا الغالي مصر.



وأثناء الحفل تم تقديم عرض تعريفي عن الكلية وأقسامها، وتم تكريم أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ثم صورة تذكارية لخريجي كلية العلوم دفعة عام 2023 توسطهم فيها رئيس جامعة كفر الشيخ ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

IMG-20230823-WA0093

IMG-20230823-WA0092

IMG-20230823-WA0095

IMG-20230823-WA0094

IMG-20230823-WA0089

IMG-20230823-WA0088

IMG-20230823-WA0083

IMG-20230823-WA0081