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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث سبل التعاون المشترك.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد حياة كريمة| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتور إسلام جبر المنسق العام لـ"حياة كريمة" بالمحافظة، والدكتور ماهيتاب مجدي، نائب المنسق العام لمحافظة كفر الشيخ، في اطار تبادل الرؤى فيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية للتعاون بين المحافظة ومؤسسة "حياة كريمة".

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وقدم محافظ كفر الشيخ ونائبه، التهنئة للعقيد أسامة الدسوقي، لتوليه منصب مدير مكتب حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، متمنياً له التوفيق، وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة بالمشروع القومي حياة كريمة.

وناقش محافظ كفر الشيخ ونائبه، ومدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، والمنسق العام، سبل التعاون في الفترة المقبلة، لصالح المواطنين في جميع مدن وقرى المحافظة، إضافة لما ستطرحه مؤسسة حياة كريمة من مبادرات متعددة، خلال الفترة المقبلة، لتقديم الدعم لأهالي المحافظة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لمؤسسة حياة كريمة، لما قدمته وتقدمه من دعم ومساعدات متعددة لأهالي المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتور إسلام جبر المنسق العام لـ"حياة كريمة" بالمحافظة، الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الدعم الذي قدمته المحافظة خلال الفترة الماضية، مشيداً بالدور الفعال لمحافظة كفر الشيخ في المبادرة، مؤكداً حرصه استمرار التعاون المثمر بشكل دائم للنهوض بالوطن وخدمة المواطن نحو حياة أفضل.

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