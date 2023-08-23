كفر الشيخ.. اختيار 30 مواطناً من الرياض وفوة للاستفادة بأراضي الوادي الجديد

أجرى مجلسا الرياض وفوة بمحافظة كفر الشيخ، القرعة العلنية، لاختيار المستفيدين من الأراضي المخصصة في الوادي الجديد للمتقدمين للحصول عليها لزراعتها والإقامة بها كدفعة أولى، في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظات كفر الشيخ، والوادي الجديد، والغربية والمنوفية، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد القرعة العلنية أمام المواطنين لاختيار المستفيدين من أراضي الوادي الجديد.



أشرف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، على إجراء القرعة العلنية بقاعة الاجتماعات بمبنى مجلس المدينة، لاختيار المقبولين والمستفيدين من مشروع أراضي محافظة الوادي الجديد، من بين المتقدمين، طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات "الوادي الجديد وكفر الشيخ والغربية والمنوفية"، كدفعة أولى، بواقع 10 مستفيدين أساسيا، إضافة لـ 5 متقدمين آخرين احتياطي، بحضور المهندس أحمد محمود الشناوي، مدير عام الإسكان بكفر الشيخ، والمهندس عرابي شكري أبو العطا، وكيل مديرية الري بكفر الشيخ، وأسماء الله محمد حسن، مدير وحدة شباب الخريجين بالمحافظة، وحبشي سعد جبر، مدير إدارة التعاون الزراعي بالمحافظة، وجرى اختيار ناهد مصطفى مصطفى، وأنوار عابد حسن محمد، وعبد الله على عطوة على، ومحمود جمعه عبد الغفار، ومحمود عبد العزيز محمد، ومحمد رمضان حسن، وإسماعيل السيد على، وخير الله شعبان إبراهيم، وعلاء محمد عبده، ومروة عبد الرحمن، أما الاحتياطيون محمود صابر محمود، ومحمود فهمي مصطفى، ورشا محمد محمد، وشيماء عمر سعد، ومحي الدين فؤاد عبد المطلب.



وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، على إجراء القرعة العلنية بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والدكتور السيد عبد الهادي العيسوي، مدير إدارة المراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة، والمهندسة رانيا الباز، مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة، أمام جمهور المواطنين.



وأسفرت القرعة عن اختيار إبراهيم مكارم سعيد، وعمر عويس أحمد، ومحمد محمد حسن أبو عبد الله، ويوسف محمود محمد، وسعيد محمد إبراهيم، وجابر فتحي خضر، وتامر زكريا السعيد، ورانيا عبد القادر غازي، والسيد عبد العزيز محمد، ورامي محمد جابر الجزار، والاحتياطيين، قاسم عبد الخالق قاسم، وأحمد محمد النحاس، وباسم فتحي الشرقاوي، ومحمد عبد الله أبو دشيش.

يأتي ذلك تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظتي كفر الشيخ والوادي الجديد، وتنفيذا للتوجه العام للدولة للخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وحلا للمشكلة التي تعاني منها المحافظة لافتقارها لوجود ظهير صحراوي، وتحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين في مناطق الاستصلاح، للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة.