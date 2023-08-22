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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية بـ كفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تمكنت حملات مجالس مراكز ومدن الرياض وكفر الشيخ والحامول بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية في المهد، ووقف حالة بناء مخالف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

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تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، إزالة حالتي تعدى على الأرض الزراعية، على مساحة 332 متراً، بقرى المجد 55 وقريه البرية الفيروز، مؤكداً على استمرار حملات ازالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الاراضى الزراعية، وأراضي أملاك الدولة بالمركز والمدينة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال الحالات المذكوره وتسليمها لمدير الجمعية الزراعية لمباشرة زراعتها.
 

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، فك شدة خشبية بقرية الخادمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، بحضور محمد صلاح، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وبسيوني عبد الفتاح، رئيس قرية الخادمية، وحضور فني الإدارة الهندسية ومندوب الجمعية الزراعية بالخادمية.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول،  إزالة بناء بالبلوك الأبيض تعدي على الأراضي الزراعية غرب تيرة، وإزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية معدة لصبة سمل خرساني علي مساحة 200م تقريبا علي أرض زراعية بقرية 78 المنصور، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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