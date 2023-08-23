555 طالباً يؤدون امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة في كفر الشيخ

أدى 500 طالباً وطالبة، امتحان مادة الفيزياء، و55 طالباً وطالبة امتحان مادة التاريخ، بـ12 لجنة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، ولم تتلق غرف العمليات بمديري أي مخالفة أو شكاوى.





وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء الطلاب والطالبات امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ ، من غرفة العمليات، والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ انتظام العملية الامتحانية في ظل توفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.