رئيس جامعة كفر الشيخ: نحرص على الأنشطة الطلابية لبناء شخصية سوية للخريج

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق الدسوقي حرص الجامعة على الاهتمام بالانشطة الطلابية لبناء شخصية سوية لتخريج الطلبة فى أبهي صورة تنفيذا للتوجيهات السياسية، لتوسيع مدارك الطلبة حول كيفية ملء وقت الفراغ بما يلبي مختلف حاجاتهم وينمي مهاراتهم.

جاء ذلك خلال حضوره اليوم /الأربعاء/ حفل تخريج دفعة عام 2023 لطلاب كلية العلوم بالجامعة، بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس.

وقال رئيس الجامعة - خلال كلمته -إن الدولة حريصة بالتعليم باعتبارها القضية الاولي للجمهورية الجديدة، وتوفير كافة الامكانيات المتاحة لكل الخرجيين لتحقيق أعلي مستوي من المهارة والمعرفة، ليصبح الخريج مناسب لسوق العمل على المستوي المحلي والاقليمي والدولي.

وأشار إلي أن الجامعة هي مفخرة الجامعات المصرية كلها، فالجامعة كل يوم يحدث فيها الجديد، وكلية العلوم من الكليات الرائدة على المستوي المحلي والاقليمي والدولي، ولكم ان تفخروا أن ابناءكم تخرجوا من كلية العلوم جامعة كفر الشيخ.