رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخرج أول دفعة للذكاء الاصطناعي.. صور

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج الدفعة الأولى لطلبة كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور تامر مدحت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس وائل أبو شعيشع، أمين الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وضيوف الجامعة وأولياء الأمور.

وفي كلمته، رحب رئيس جامعة كفر الشيخ، بضيوف الجامعة وأولياء الأمور، في درة التاج وعروس الجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ التي تزينت بالزيارة التاريخية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الرابع عشر من ديسمبر من عام 2021، وكانت كلية الذكاء الاصطناعي في مقدمة الكليات التي زارها سيادته، مشيراً إلى التطورات والإنجازات التي حققتها الجامعة في ظل ما تلقاه من الدعم اللا محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما قدم التهنئة لخريجي الدفعة الأولى من طلبة كلية الذكاء الاصطناعي، مثمناً ما تلقاه هؤلاء الطلبة من علوم متنوعة، سوف تنعكس بالإيجاب على المشاركة في تحقيق الخطط التنموية المصرية في شتى المجالات، مؤكدا على أن الجامعة تعد رافداً مهما لتقديم تعليم يضاهي المقاييس والمستويات العالمية من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل الجديد.

كما ثمن الدكتور عبد الرازق دسوقي، على حرص الدولة المصرية، بالاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي باعتبارها القضية الأولى للجمهورية الجديدة، وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لكل الخرجيين لتحقيق أعلى مستوى من المهارة والمعرفة، ليصبح الخريج مناسبا لسوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من أجل دعم جهود الدولة في البناء والحفاظ على الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والنمو والإنتاجية في مصر من خلال التركيز على جهود التحول للتعلم العميق والتعلم الآلي، ودعم قطاع الصناعة وقطاع الأعمال في مصر بالكوادر البشرية التي لديها مهارات الذكاء الاصطناعي.