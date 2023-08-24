عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخرج أول دفعة للذكاء الاصطناعي.. صور

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج الدفعة الأولى لطلبة كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات.

دورة تدريبية في التأهيل الرياضي بـ كفر الشيخ.. صور

حياة كريمة.. مليون جنيه لتنمية 112 مشروعاً للحالات الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور تامر مدحت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس وائل أبو شعيشع، أمين الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وضيوف الجامعة وأولياء الأمور.

وفي كلمته، رحب رئيس جامعة كفر الشيخ، بضيوف الجامعة وأولياء الأمور، في درة التاج وعروس الجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ التي تزينت بالزيارة التاريخية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الرابع عشر من ديسمبر من عام 2021، وكانت كلية الذكاء الاصطناعي في مقدمة الكليات التي زارها سيادته، مشيراً إلى التطورات والإنجازات التي حققتها الجامعة في ظل ما تلقاه من الدعم اللا محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما قدم التهنئة لخريجي الدفعة الأولى من طلبة كلية الذكاء الاصطناعي، مثمناً ما تلقاه هؤلاء الطلبة من علوم متنوعة، سوف تنعكس بالإيجاب على المشاركة في تحقيق الخطط التنموية المصرية في شتى المجالات، مؤكدا على أن الجامعة تعد رافداً مهما لتقديم تعليم يضاهي المقاييس والمستويات العالمية من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل الجديد.

كما ثمن الدكتور عبد الرازق دسوقي، على حرص الدولة المصرية، بالاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي باعتبارها القضية الأولى للجمهورية الجديدة، وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لكل الخرجيين لتحقيق أعلى مستوى من المهارة والمعرفة، ليصبح الخريج مناسبا لسوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من أجل دعم جهود الدولة في البناء والحفاظ على الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والنمو والإنتاجية في مصر من خلال التركيز على  جهود التحول للتعلم العميق والتعلم الآلي، ودعم قطاع الصناعة وقطاع الأعمال في مصر بالكوادر البشرية التي لديها مهارات الذكاء الاصطناعي.

الجامعات المصرية تخريج الدفعة جامعة كفر الشيخ خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس الجامعة السابق رئيس الجامعة رئيس جامعة كفر الشيخ كلية الذكاء الاصطناعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وكيل الكلية لشئون التعليم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة في كمبوند راقٕ| مفاجأة بواقعة المتهمة بطعن زوجها.. الضحية حاول إخفاء الحادث قبل وفاته

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

حرام عليكي هتتخض| أول رد فعل من ابنة أسما شريف منير بعد حلاقة والدتها لشعرها

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك | تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

حياة كريمة.. مليون جنيه لتنمية 112 مشروعاً للحالات الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

دورة تدريبية في التأهيل الرياضي بـ كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ.. القرعة تختار 30 مواطنا ببلطيم وقلين للاستفادة بأراضي الوادي الجديد

كفر الشيخ تعلن أوائل مجموعات دوري مراكز الشباب في ختام الدور الأول

إنارة قرية بكشافات تعمل بالطاقة الشمسية في كفر الشيخ.. صور

ورشة عمل عن الفن التشكيلي للشباب بكفر الشيخ.. صور

مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تواصل فعاليات البرنامج القيادي ريحانة.. صور

صحة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية مجانية لقرية الزهراء بمركز بلطيم.. صور

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

الفيفا يعلن تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

سرقوها من مدينة نصر.. القبض على أصحاب فيديو إضرام النيران في أسلاك الكهرباء

تجنب السجن المؤبد.. حالات الإعفاء من العقوبة بجريمة حرق الممتلكات العامة

نقلة كبيرة.. مدبولي يهنئ رئيس الجمهورية والمصريين على دعوة زعماء البريكس بالإجماع

محمد علي جابين يبدع في أنشودة قمر .. فيديو خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

أرخص عشاء.. طريقة عمل الفطير المقلي باللبن

بدون تكاليف.. طريقة عمل الطعمية

فيديو

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

تفاصيل قرارات جمهورية اليوم في هذا الشأن .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ