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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حياة كريمة.. مليون جنيه لتنمية 112 مشروعاً للحالات الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

تنمية المشروعات بكفر
تنمية المشروعات بكفر الشيخ

قدمت جمعية الأورمان بكفر الشيخ مساعدات مالية بقيمة مليون و120 ألف جنيه لتنمية 112 مشروعاً للحالات الأولى بالرعاية، بواقع لكل مشروع 10 آلاف جنيه من أبناء محافظة كفر الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ضمن مبادرة حياه كريمة.
 

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ومن جانبه، قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، إن تنمية المشروعات الصغيرة من أولى اتجاهات مبادرة حياة كريمة،  والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وتابع: وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

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