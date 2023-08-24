عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل عن الفن التشكيلي للشباب بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة تدريبية في الفن التشكيلي بقاعة التعليم المدني بمشاركة 60 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.
 

صحة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية مجانية لقرية الزهراء بمركز بلطيم.. صور

مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تواصل فعاليات البرنامج القيادي ريحانة.. صور

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس وكيل، وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تعمل وفقا لتوجهات الدولة المصرية نحو العمل على الاهتمام بتنمية مهارات الشباب، وإتاحة المجالات لهم، لإطلاق قدراتهم وتمكينهم اقتصاديا بما يتيح لهم فرص عمل كريمة ويؤهلهم لسوق العمل، بهدف تحقيق مبدأ التكامل بين النظرية والتطبيق وذلك من خلال اكتساب المتدربين كل من المعلومات النظرية والمهارات العقلية، تزامنا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.
 

وأشار محروس، إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تنمية روح الإبداع للنشء والشباب من خلال البرامج والفعاليات الفنية المقدمة من خلال مراكز الشباب، وتوفير مدربين أكفاء لتنفيذ الورش الفنية، لتشجيع الشباب على خوض المسابقات المتنوعة، سواء على مستوى المديريات، أو على مستوى الجمهورية بدافع اكتساب مزيد من المهارات، والاطلاع على المستوى الفني لأقرانهم.
الجدير بالذكر أن ورشة العمل تنفذ بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات تنفيذ عبده مصطفى، مشرف النشاط الفني بالمديرية، وأدار ورشة العمل رامي ربيع الششتاوي الفنان التشكيلي بمركز الفنون.

FB_IMG_1692869147194
FB_IMG_1692869147194
FB_IMG_1692869144563
FB_IMG_1692869144563
FB_IMG_1692868801176
FB_IMG_1692868801176
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الجمهورية الجديدة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الفن التشكيلي الفعاليات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

برفقة مصر.. آبي أحمد يعلق على انضمام إثيوبيا للبريكس

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تواصل فعاليات البرنامج القيادي ريحانة.. صور

صحة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية مجانية لقرية الزهراء بمركز بلطيم.. صور

القرعة تختار 30 مواطناً بسيدي سالم ومطوبس للاستفادة بأراضي الوادي الجديد

ضبط منشآت طبية خاصة غير مرخصة في كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخرج طلاب كلية العلوم .. صور

لبحث سبل التعاون المشترك.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد حياة كريمة| صور

555 طالباً يؤدون امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة في كفر الشيخ

سقوط "كاتشب" بـ كيلو و350 جرام حشيش في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

وزارة الخارجية: انضمام مصر لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي

مش هتعرف تفرقها عن البشر.. أشهر الروبوتات في عالم الذكاء الاصطناعي

أسعار أشهر 3 سيارات تويوتا 2023 بالأوفر برايس

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

عمرها 8 سنوات.. 3 عقوبات تواجه شابا انتهك جسد طفلة في الجيزة

في هجوم لمسيرة|الجيش التركي يقضي على 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني بالعراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

أمريكا.. فيديو لمداهمة شرطية تتسبب في نهاية مأساوية لصحفية باليوم التالي

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

آلاف الجنيهات.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في آخر حفل غنائي | شاهد

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ