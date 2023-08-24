ورشة عمل عن الفن التشكيلي للشباب بكفر الشيخ.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة تدريبية في الفن التشكيلي بقاعة التعليم المدني بمشاركة 60 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.



من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس وكيل، وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تعمل وفقا لتوجهات الدولة المصرية نحو العمل على الاهتمام بتنمية مهارات الشباب، وإتاحة المجالات لهم، لإطلاق قدراتهم وتمكينهم اقتصاديا بما يتيح لهم فرص عمل كريمة ويؤهلهم لسوق العمل، بهدف تحقيق مبدأ التكامل بين النظرية والتطبيق وذلك من خلال اكتساب المتدربين كل من المعلومات النظرية والمهارات العقلية، تزامنا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.



وأشار محروس، إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تنمية روح الإبداع للنشء والشباب من خلال البرامج والفعاليات الفنية المقدمة من خلال مراكز الشباب، وتوفير مدربين أكفاء لتنفيذ الورش الفنية، لتشجيع الشباب على خوض المسابقات المتنوعة، سواء على مستوى المديريات، أو على مستوى الجمهورية بدافع اكتساب مزيد من المهارات، والاطلاع على المستوى الفني لأقرانهم.

الجدير بالذكر أن ورشة العمل تنفذ بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات تنفيذ عبده مصطفى، مشرف النشاط الفني بالمديرية، وأدار ورشة العمل رامي ربيع الششتاوي الفنان التشكيلي بمركز الفنون.

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